中評社北京11月23日電／網評：日澳強化軍事合作為哪般？



來源：中國網 作者：寧團輝 中國國際問題研究院副研究員



11月17日，美國國防部長奧斯汀、日本防衛大臣中穀元和澳大利亞副總理兼國防部長馬爾斯，在澳大利亞北部城市達爾文就加強三國軍事安全合作舉行三邊會談。



會後發布的聯合聲明宣布，為提高日本自衛隊與美澳軍隊之間的“互操作性”，日本自衛隊兩棲快速部署旅將定期部署到達爾文，並與美澳聯合舉行兩棲軍事演訓。兩棲快速部署旅是日本自衛隊的精銳部隊，其定期部署到澳大利亞北部軍事重地達爾文，是日澳軍事合作的新突破。而這一重要的軍事合作的主要依據，是兩國之前達成的《互惠准入協定》。



2022年1月，日本與澳大利亞簽署《互惠准入協定》。在此之前兩國已經進行長達8年的談判，時任日本首相岸田文雄稱該協定是日澳安全合作邁上新台階的劃時代協定，而時任澳大利亞總理莫裡森也表示通過該協定兩國將實現高水平合作。由此可見，《互惠准入協定》對於日澳升級軍事安全合作具有重要意義。



《互惠准入協定》規定了日本自衛隊和澳大利亞國防軍到對方國家訪問後的地位和待遇，簡化了訪問部隊進入對方國家的出入境手續，明確了訪問部隊在攜帶武器彈藥和開展防務活動方面的權責。總之，該協定為日本自衛隊和澳大利亞國防軍之間的互訪和開展聯合軍事活動提供了極大便利，不僅有利於日澳更加方便開展軍事聯合演訓，而且為此次日本自衛隊進駐達爾文掃清了法律上的障礙。



《互惠准入協定》生效後，日澳便迫不及待地展開聯合軍事活動。2023年8月底，日本航空自衛隊的F－35A隱身戰鬥機抵達澳大利亞北部的廷德爾空軍基地——這是日本首次在海外部署此類戰機；9月，澳大利亞也派出F－35A隱形戰機回訪日本。日澳空軍高調互訪，拉開兩國間更密切、更頻繁聯合軍事活動的序幕。可以預計，今後日本與澳大利亞在雙邊及美日澳三邊框架下將開展更多、更密切的軍事安全合作。

