中評社北京11月23日電／據人民日報海外版報導，借鑒台灣鳳梨酥的製作工藝因地制宜打造“楊梅酥”、帶領團隊研發適合浙江地形的山地農用機械、探討直播助農帶動共同富裕的具體形式……在日前於浙江寧波舉辦的第七屆海峽兩岸鄉村振興論壇上，來自甬台的兩地青年企業家、鄉村產業負責人、青年學生代表等圍繞鄉村振興的相關話題各抒己見，共話桑麻。



此次論壇以“在鄉村振興中綻放青春力量”為主題，採取“1主＋10專”模式，旨在探討新形勢下推進鄉村產業合作路徑與方式，為兩岸鄉村發展注入“青春力量”。



聚焦融合發展



“海峽兩岸同宗同源，文化相承，血脈相連，在鄉村振興道路上，我們有共同的目標和追求，也有著廣泛的合作基礎和巨大的合作潛力。”論壇開幕式上，寧波市政協副主席劉毅說，年輕人作為整個社會中最積極、最有生氣的力量，更應積極參與鄉村振興事業。



台灣南投縣議會副議長潘一全表示，兩岸在鄉村振興方面互補性強，台胞台企可以將現代農業發展、社區營造的經驗優勢，與大陸鄉村振興產業深度融合，也希望大陸為台胞台企提供更多的政策優惠和創業機會。



海峽兩岸鄉村振興論壇是兩岸同胞共同打造的基層交流品牌活動，論壇涵蓋基層治理、鄉村藝術、民宿發展、文化共建、城鄉融合等多個領域。本屆論壇期間，主辦方安排了創業故事分享、甬台鄉村振興合作實踐聯盟簽約儀式、歷屆論壇成果和鄉村青年職業經理人項目展示、直播助農活動展示等環節，為甬台兩地同胞共商鄉村振興、共拓互利合作、共謀融合發展搭建了新平台。



2018年至今，寧波已連續舉辦七屆海峽兩岸鄉村振興論壇，吸引1200餘位兩岸專家學者和青年人才來甬共話鄉村振興中的藝術魅力，達成合作意向近40個。

