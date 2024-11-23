兩岸暨港澳書畫精品展沈陽開幕

中評社北京11月23日電／據人民網報導，以“祖國頌·兩岸情”為主題的“慶祝中華人民共和國和人民政協成立75周年——兩岸暨港澳書畫精品展暨百米長卷《祖國河山》《中國共產黨精神譜系》全國巡展·遼寧站”21日在沈陽觀瀾美術館啟幕，吸引來自海峽兩岸暨港澳的100多名藝術家等參加。展覽由多家兩岸及港澳文化藝術機構聯合主辦，將持續至11月26日。



此次巡展匯集了兩岸暨港澳百餘位書畫藝術家的精品力作，其中百米長卷《祖國河山》《中國共產黨精神譜系》由100多名藝術家在100天內精心創作完成，展現了中華文化的深厚積澱和藝術魅力，為新中國成立75周年獻上一份獨特的文化禮贊。



“文脈中華頌盛世，兩岸同心築九州。”台盟中央副主席孔令智在開幕式致辭中表示，兩岸文化同根同源，本次展覽以藝術為紐帶，拉近了兩岸同胞的心靈距離。儘管賴清德當局大搞“去中國化”、圖謀“文化台獨”，但阻止不了兩岸文化藝術的民間交流交往大潮。兩岸同胞衹有多往來、多交流、多合作，才能增進彼此心靈契合。



“我們偉大的祖國幅員遼闊、山河壯麗，孕育了源遠流長、博大精深的中華文明。”海峽兩岸關係協會副會長馬曉光表示，用中華優秀傳統文化藝術謳歌祖國大好河山、書寫中國共產黨人精神譜系，不僅體現了全體中華兒女的愛國主義精神，更凝聚起民族復興的磅礴力量。



“兩岸暨港澳藝術家攜手創作的兩幅百米長卷及百餘幅作品，讓我們一覽祖國山河歷史之美、山河之美、文化之美，表達了兩岸同胞對偉大祖國的深厚熱愛。”台盟遼寧省委會主委蔡睿表示，此次巡展落地遼寧，有助於搭建遼台兩地的文化交流橋梁，增進海峽兩岸書畫藝術交流，弘揚中華優秀傳統文化。



