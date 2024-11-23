俄稱有力回應西方無視　烏欲升級導彈防禦系統

中評社北京11月23日電／俄總統新聞秘書佩斯科夫22日稱，如西方繼續無視俄方關切，俄方有能力作出回應。烏克蘭軍方消息人士22日稱，烏方正與美方就提升現有導彈防禦系統和能力進行談判。



新華社報導，佩斯科夫說，俄羅斯新型高超音速導彈“榛樹”的試驗表明，如西方繼續無視俄方關切，俄方有能力作出回應。他同時表示，俄羅斯總統普京願意進行任何接觸，以緩和局勢。



烏克蘭國際文傳電訊社22日援引烏武裝部隊總參謀部消息人士的話稱，俄方21日向烏境內試射的新型彈道導彈數量有限，目的是為了“恫嚇”烏克蘭。作為回應，烏方正與美國就援助“薩德”反導系統、升級現有的“愛國者”導彈防禦系統進行談判。



烏克蘭總統澤連斯基21日在社交媒體“電報”上發文稱，俄軍當天使用洲際導彈襲擊烏克蘭第聶伯市。他呼籲西方對俄羅斯的升級行動作出有力回應，否則類似的攻擊可能重復發生，並且不局限於烏克蘭。



俄羅斯國防部22日發佈通報稱，過去一周，俄軍使用“匕首”高超音速導彈等高精度武器及攻擊型無人機對烏發動多次打擊。俄軍已佔據頓涅茨克地區多個居民點。



俄羅斯聯邦人權代表莫斯卡利科娃22日在其個人社交媒體賬號上發文稱，經與烏方談判，46名俄庫爾斯克州居民當天從烏克蘭被送返俄羅斯。



國際原子能機構總幹事格羅西21日發佈聲明說，扎波羅熱核電站近幾日兩次與其最後一根750千伏電力線斷聯，該核電站的核安全形勢堪憂。