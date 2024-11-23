洪申翰接“勞動部長”　藍委：請鬼拿藥單

中評社台北11月23日電／“勞動部長”何佩珊因霸凌案延燒去職，“行政院”宣布由民進黨“立委”洪申翰接任。國民黨“立委”許宇甄直言此次人事案是“請鬼拿藥單”，洪曾透露聽過相關霸凌事件卻無下文，連問責到底的勇氣都沒有，未來要怎麼保護勞工，要怎麼改革“勞動部”“菊內人”的惡質文化？



中時新聞網報導，許宇甄表示，“行政院長”卓榮泰安排自己的門生、大弟子洪申翰接掌“勞動部”，這種安排對勞工而言跟請鬼拿藥單沒有區別，洪申翰自己爆料曾經聽過謝宜容霸凌鬼故事，但聽過後就沒下文。



許宇甄質疑，俗話說“勇敢不是不害怕，而是雙膝顫抖仍要往前走”，洪申翰身為執政黨的“立法委員”，連問責到底的勇氣都沒有，這種面對上位者就腿軟的人，未來要怎麼保護勞工，要怎麼改革“勞動部”“菊內人”的惡質文化？



許宇甄表示，民進黨、賴清德“總統”一心一意只想著選舉。對於這個“賴政府”而言，只要有什麼靈丹妙藥可以繼續欺騙選民，守護派系利益，他們都一定會嘗試看看。民進黨執政以來，政府部門內串通一氣、相互掩護的惡質文化盤根錯節，民進黨為了鞏固統治權力，讓各派系分管各部會，各自分贓，井水不犯河水，因此才會出現許多“洪申翰們”，聽到鬼故事卻不敢抓鬼，因為擔心鬼沒抓到最後被鬼王打死，得不償失。



許宇甄批評，賴清德擔任“總統”已經6個月，用人唯親問題一直為人所詬病。正是裙帶政治、官官相護害死“勞動部”勞發署公務員，在何佩珊准辭不到24小時，“賴政府”利用此霸凌事件，宣布賴系親衛軍民主活水洪申翰接管“勞動部”，這種人事安排像極了幫派話事人指派堂口負責人，不問專業，只問親疏。



許宇甄強調，“國家公器”不該成為賴清德、卓榮泰的分贓工具，“賴政府”更不該只想著利用此次霸凌事件將“勞動部”收編成民主活水“勞動部”，政府機關不應成為派系圈養小弟的畜牧場，衹有大刀闊斧的改革，才能讓國民重新相信“勞動部”。