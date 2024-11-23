綠委嗆許銘春選高雄市長“不是什麼咖”

中評社台北11月23日電／勞動力發展署北分署公務員輕生案延燒，分署長謝宜容涉職場霸凌，扯出民進黨官官相護醜態，前“勞動部長”許銘春遭綠委林淑芬點名，常帶著謝宜容等人吃喝玩樂，許深夜駁斥要林查證後再說話。對此，林淑芬今回擊，許銘春任內還被指利用公帑舉辦個人演唱會，並要求現場公務員配合拍手、點燈，這種態度還想選市長，把高雄市民的智商看太低了吧，至於有高雄青年要求退選，林也大酸“她（許銘春）也不是甚麼咖”，最好能知所進退，只是謝宜容不知道，許銘春也不會知道。



中時新聞網報導，林淑芬昨指出，謝宜容和前“勞動部長”許銘春、勞發署長蔡孟良、“勞動部次長”許傳盛就是一夥人，常一起吃喝玩樂，“官箴敗壞，就是這三人寵出來的”，還指控謝為了許銘春買很多禮品還違反相關規定。許銘春昨深夜發聲明稿二度致歉，強調沒切割謝宜容，但也否認外界指控，批評林淑芬發言前要求證。



對此，林淑芬今日受訪時表示，許銘春在任“勞動部長”期間，其辦公室內部風氣不佳，甚至傳出辦公室設有廚房，並多次出現辦公室內喝酒、唱歌的情況。許與其辦公室主任鄭素玲、前專員謝宜蓉關係密切，經常一同外出聚餐喝酒，且在辦公場合中多次要求公務員參與個人化活動，包括模仿演唱會模式點燈、吹哨助興等，引起內部員工反感並爆料給媒體，這種做法是一種對基層員工的霸凌。



林淑芬直言，許銘春昨晚的聲明還是不認錯、也不面對自己的錯，還來指責她，“這會是好的地方首長、領導人該有的態度嗎？這樣的專業到辦公的態度，能力足以勝任高雄市長嗎？把高雄市民的智商看得太低了吧”。



許銘春近期宣布參選高雄市長但遭高雄青年聯盟要求退選，林淑芬大酸，“她（許銘春）也不是甚麼咖”，每個人都有參選的權利，這些優秀的年輕人還要發表聲明，由此可知民怨沸騰，參選是個人的選擇，希望許要自己知道進退，“就像謝宜容不知道，我想她也不知道”。