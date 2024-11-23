洪申翰掌“勞動部”　李彥秀：民進黨真沒人了

中評社台北11月23日電／“勞動部長”何佩珊因霸凌案延燒去職，“行政院”宣布由民進黨“立委”洪申翰接任。國民黨“立委”李彥秀表示，洪專長在於氣候環境，被抓去“勞動部”真的是“挖東牆補西牆”，民進黨真的沒人了，且稱職的民代，不等於稱職的“部長”，洪申翰上任恐不會有蜜月期。



中時新聞網報導，李彥秀驚呼，民進黨的用人邏輯，讓人瞠目結舌，啟用洪申翰擔任“勞動部長”，也代表民進黨真的沒人了。洪申翰的專長是氣候環境，現在被抓去“勞動部”救火，真的就是“挖東牆補西牆”，既不適才，也不適所。



李彥秀也分析，此次洪申翰人事案，顯然“行政院長”卓榮泰擁有相當主導權，洪申翰與卓榮泰都屬於黨內“民主活水連線”，可以算是卓系人馬。從總預算案的突然讓步，到這次洪申翰空降人事，“賴退卓進”，聲望持續墜入谷底的賴清德，必須下放更多的權力，給卓榮泰更多主導的空間。



李彥秀也指，洪申翰日前在政論節目中坦言，早就聽說謝宜容霸凌相關傳聞，也有向“勞動部”“最上層”反應，卻坐視霸凌持續發生，造成今天最壞的結果，民進黨最根本的問題就是“洪申翰太多，而李宇翔太少”，“戀權位者太多，而堅持良心者太少”，如今洪申翰出掌“勞動部長”，讓輕生員工家屬、“勞動部”員工情何以堪？



李彥秀提到，過去民進黨與勞團關係緊密，520後勞團對何佩珊仍然以禮相待，期盼多於批判，“勞動部”霸凌事件發生後，勞團幾乎噤聲，但是“勞動部長”出缺，卻發現“新娘不是我”，勞團是否能吞得下這口氣，民進黨政府與勞團的關係是否會發生質變，值得觀察。



李彥秀最後也強調，稱職的民代，不等於稱職的“部長”，相信卓榮泰的感受最為強烈，更何況勞工政策並不是洪申翰的專長，洪申翰真的膽識過人，接下“勞動部”的重擔，如何快速上手“勞動部”業務，面對“立法院”磨刀霍霍，洪申翰恐怕不會有任何蜜月期。