台青為何扎根鄉村？香港專家受感動

台青王嘉麟向訪問團介紹赤土社（中評社 束沐攝） 中評社香港11月25日電（記者 束沐）香港智庫聯誼會福建訪問團11月21日赴廈門海滄區“赤土社工作站”考察，與參與當地鄉村建設、社區營造的台灣青年深入對話。香港專家對台青扎根閩南鄉村表示欽佩與感動，認為福建鼓勵台灣青年參與鄉村建設、將台灣有益鄉村治理理念帶到大陸，是兩岸融合發展的成功示範。



訪問團一行首先在台青王嘉麟、董韋諭的導覽下，參觀赤土社村容村貌，聆聽當地村民在台青引導下創辦企業、生產銷售當地特色產品的故事。據介紹，赤土社原本是一個傳統產業式微的村落，2021年起海滄區政府引入台灣青年團隊，依托社區營造經驗服務大陸鄉村振興，台青與村民同吃同住，協助村民改造庭院，創造“庭院經濟”，開展建設“村莊里的博物館”、打造赤土社IP等工作。



王嘉麟向訪問團介紹，在2019年成立的慈善組織“海峽城鄉發展基金會”支持下，台青在赤土社以“造人、造物、培根、培力”為理念，一方面通過挖掘當地歷史，培養當地村民的鄉村文化認同，激發村民自主性、為改善鄉村面貌而做出努力，另一方面幫扶大陸寧夏、甘肅等西部農村，為當地鄉村振興賦能、參與公共事務。此外，還啟動“漂鳥計劃”，通過與大學合作，培養兩岸青年擔任社區營造員，讓更多台青扎根大陸鄉村。

