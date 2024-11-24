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北約秘書長與特朗普會晤商討全球安全議題
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2024-11-24 09:45:35
中評社香港11月24日電／北約秘書長呂特與美國總統當選人特朗普在佛羅里達州棕櫚灘會晤。
香港電台報導，北約的簡短聲明表示，會晤日前進行。呂特與特朗普商討一系列全球安全議題。另外，呂特亦同獲特朗普提名出任白宮國家安全顧問的佛羅里達州眾議員沃爾茲會晤。
呂特今年10月接任北約秘書長。他曾擔任荷蘭首相。
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