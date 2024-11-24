洪申翰接勞長剷除菊系勢力？謝寒冰爆鬥爭內幕

中評社台北11月24日電／台“勞動部長”何佩珊因公務員輕生案請辭，“行政院”22日深夜證實，將由不分區“立委”洪申翰接任“部長”。對此，媒體人謝寒冰表示，民進黨現在是孤鳥“立委”林淑芬在砲轟前“勞動部長”許銘春，加上民主活水的洪申翰接“勞動部長”，賴清德是要藉機把手伸進被菊系把持的“勞動部”，剷除菊系勢力。



根據《中時新聞網》報導，謝寒冰23日在政論節目《週末大爆卦》表示，民進黨其他不分區“立委”沒有那麼傻，“勞動部長”現在正在風頭上，很難接手，而且“勞動部”一直是菊系大本營，現在進去就是要跟菊系正面為敵，扛得住嗎？就算扛得住，背後的派系願意跟著得罪人嗎？



對於外界猜測民進黨多位民代棒打許銘春，與高雄市長選舉有關，謝寒冰直言，大家都知道許銘春參選高雄根本沒機會，就是在敲山震虎，要劍指陳菊，但陳菊也不會再有其他職位，所以真正的目的是要剷除菊系勢力。



謝寒冰也提到，打許銘春找林淑芬這種黨內孤鳥最好，反正林淑芬本來就跟各派系關係都不好，現在林淑芬可能終於變成賴系，不然也沒必要現在出手；同時找來屬於“民主活水”、過去跟各派系淵源不深的洪申翰接任“勞動部長”，顯然賴清德是要藉此機會，把手伸進去，要控制過去被菊系把持的“勞動部”。

