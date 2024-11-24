趙樂際對葡萄牙進行正式友好訪問

11月21日至23日，應葡萄牙議長阿吉亞爾－布蘭科邀請，全國人大常委會委員長趙樂際對葡萄牙進行正式友好訪問。這是當地時間11月21日，趙樂際在里斯本會見葡萄牙總統德索薩。圖源：大公報 中評社北京11月24日電／據新華社報導，應葡萄牙議長阿吉亞爾－布蘭科邀請，全國人大常委會委員長趙樂際11月21日至23日對葡萄牙進行正式友好訪問，在里斯本分別會見葡萄牙總統德索薩、總理蒙特內格羅，同議長阿吉亞爾－布蘭科舉行會談。



會見德索薩時，趙樂際首先轉達了習近平主席的親切問候和良好祝願。趙樂際表示，近年來，在兩國元首戰略引領下，雙方共建“一帶一路”合作穩步推進，人文交流豐富多彩，中葡全面戰略夥伴關係不斷走深走實。中方感謝葡方長期堅持一個中國原則，願同葡方相互尊重、平等相待，做互尊互信的好朋友、共謀發展的好夥伴、文明互鑒的好知己，在開放發展方面相互學習借鑒，實現共同繁榮進步。希望葡方繼續在歐盟內部發揮積極作用，為促進中歐關係發展注入更多正能量。



德索薩請趙樂際轉達對習近平主席的誠摯問候。他表示，葡中是相知相親的好朋友。今年是兩國建交45周年，也是澳門回歸中國25周年。葡方願同中方密切高層交往，深化友好交流，在貿易、新能源、藍色經濟、數字經濟等領域加強合作。葡萄牙堅持多邊主義，支持維護聯合國作用和國際法權威。歐中加強對話十分重要，葡方願為此發揮積極作用。



會見蒙特內格羅時，趙樂際表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中葡關係，願同葡方共同努力，堅定支持彼此核心利益和重大關切，鞏固政治互信；打造人工智能、清潔能源等新的合作增長點，鼓勵兩國企業擴大投資和合作；密切科技創新、人才培養等領域和地方交流，深化更加豐富的人文合作；繼續在聯合國等框架內加強協作，就自由貿易、全球安全、氣候變化等國際問題加強溝通，促進更加緊密的多邊協作，推動中歐關係健康穩定發展。



蒙特內格羅表示，葡方一貫堅持一個中國原則，高度評價在澳門實施的“一國兩制”方針。中國是葡萄牙的重要經濟夥伴，葡方重視吸引中國企業投資，希望同中方開展科技、海洋經濟、文化、體育等領域交流合作。葡方支持歐中關係平穩發展，願同中方在雙邊和多邊框架內加強應對氣候變化等合作。



同阿吉亞爾－布蘭科會談時，趙樂際表示，中國全國人大願同葡議會一道，落實好兩國領導人重要共識，深化立法機構高層、專門委員會、人大代表和議員以及地方立法機構之間友好交往，加強立法、監督等經驗交流，為促進雙邊各領域合作提供法律保障，助力營造更加公平、公正、非歧視的營商環境。希望葡籍議員在歐洲議會中繼續支持中歐友好合作。澳門回歸中國25年來，“一國兩制”實踐取得舉世矚目的成就。中國中央政府將繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“澳人治澳”、高度自治的方針，支持澳門更好融入國家發展大局。中方願同葡方進一步夯實以澳門為平台的多領域合作，取得更多合作成果。



阿吉亞爾－布蘭科表示，葡中堅持相互尊重、開放共贏，各領域合作取得積極成果。面對複雜的國際局勢，葡方希望同中方加強溝通協作，共同維護聯合國憲章和多邊主義。葡議會願同中國全國人大一道，支持和推動葡中密切各層級交往，為促進務實合作、增進人民友誼作出立法機構的貢獻。