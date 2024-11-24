救火人選　洪申翰更是賴與體制外團體溝通橋梁

中評社台北11月24日電／台“勞動部長”何佩珊請辭獲准不到24小時，“行政院長”卓榮泰迅速拍板，由不分區“立委”洪申翰接任“勞動部長”一職；洪不只是賴清德核心圈，更是賴與環保及社運團體，也是與年輕人溝通的最佳橋梁。不只賴卓，連黨團總召柯建銘都欣賞，自然成為“府院黨”心中救火第一人選。



根據《中時新聞網》報導，賴清德上任後，卓“內閣”用人，不難看出都是“核心圈”，從陳世凱接下“交通部長”一職就可以看出，信任感非常重要。洪申翰之前活躍環保團體，但是環保、勞動等團體彼此間都有連動，洪跟社運圈有了交集，洪可說是賴與體制外團體最佳媒介。



洪申翰的崛起，算是時勢造英雄，相較蔡英文，賴清德與社運團體及年輕人的連結比較缺乏，洪申翰因此受到重用。黨內都說，賴清德的核心圈，不是新系，最內層就是後來卓榮泰及羅文嘉成立的“民主活水系統”，卓榮泰被封為“水龍頭”。洪申翰這次不僅為民主活水系統拿下一席不分區，也搶下一席中常委，可見得他在賴清德核心圈的分量。



洪不僅是賴清德及卓榮泰核心圈，使命必達，苦幹實幹、口風很緊，是賴卓可以信任的人，何佩珊是黨團總召柯建銘嫡系子弟兵，洪申翰在“立法院”表現，辯護力強，也深受柯建銘欣賞，自然成為“府院黨”救火不二人選。



洪申翰面對“勞動部”員工輕生事件時，第一時間跳出來自曝曾向“勞動部”關切，引爆在野質疑聲浪，諷洪在講鬼故事。不過，民進黨內人士說，此舉洪展現對勞權問題的重視，顯示洪對於時事的敏感度及正確的政治判斷，成為卓榮泰任命的關鍵。



洪申翰的上任對目前處於輿論壓力中的“勞動部”，是一次“救火”式的安排。黨內人士說，儘管缺乏行政經驗，但卓榮泰期許借助洪的親和力與協調力，重新建立外界對“勞動部”的信任，顯示民進黨在面對政治危機時，願意啟用新生代力量來重新塑造形象。