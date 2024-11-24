第二屆中希國際戲劇節在雅典開幕

11月22日，在希臘雅典舉行的第二屆中希國際戲劇節上，廣州雜技團演員表演雜技。第二屆中希國際戲劇節22日晚在位於雅典北郊的聖誕劇場開幕。圖源：新華社 中評社北京11月24日電／據新華社報導，第二屆中希國際戲劇節22日晚在位於雅典北郊的聖誕劇場開幕。上千名希臘觀眾被廣州雜技團帶來的精彩演出打動，笑聲、掌聲、驚嘆聲不斷。



廣州雜技團當晚上演十多個具有創新風格的現代雜技節目，將武術、體操、舞蹈、戲劇等元素融入雜技表演。如在《滾環－酒中俠》的節目中，表演者將中國傳統武術醉拳與雜技中的滾環表演融合在一起，《化·蝶》則是將戲劇舞蹈與空竹表演結合在一起，肩上芭蕾《天鵝》更是將西方古典芭蕾和中國傳統雜技的創造性結合在一起，充分展現了舞蹈和雜技的力與美。



希臘文化部當代藝術管理局局長喬治·卡卡瓦斯在開幕式致辭中表示，儘管兩國相隔千山萬水，但共同的人文精神和對古老文明的敬仰之情使兩國人民的心緊緊相連。



希臘－中國友好協會主席揚尼斯·迪奧法諾普洛斯表示，很高興能在雅典再次欣賞到精彩的中國雜技，他相信希中文化交流將增進兩國友誼。



“我覺得非常榮幸、非常開心能夠欣賞到這麼精彩的演出，感謝中國演員給我和我的家人、孩子們帶來的藝術享受和快樂。”雅典市民萊夫泰里斯在演出散場時告訴記者。



廣州雜技團團長吳正丹在接受新華社記者採訪時說，這是廣州雜技團首次將創新雜技表演帶到希臘。過去20多年，廣州雜技團努力嘗試借鑒中外雜技及其他藝術品種的經驗做法，不斷豐富和創新現代雜技的表達方式，贏得了海內外觀眾的喜愛。



首屆中希國際戲劇節2023年12月在希臘雅典舉辦。



