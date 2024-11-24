特朗普提名智庫主席任農業部長　讚她支持農民

中評社香港11月24日電／美國當選總統特朗普提名曾於他在任總統時，做過政策顧問的羅林斯在新政府擔任農業部長。



香港電台報導，特朗普在聲明中讚揚羅林斯致力支持美國農民、捍衛國家糧食自給足，以及重振依賴農業的小鎮，相信羅林斯出任農業部長後，將帶頭努力保護作為國家真正支柱的農民。



羅林斯是名為美國優先政策研究所的智庫組織主席，智庫成員與特朗普團隊合作無間，協助即將上任總統的特朗普制定政策。