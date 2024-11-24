教大30周年校慶論壇　探討教育挑戰與機遇

香港教育大學30周年校慶教育高峰論壇暨協作簽約儀式昨日舉行。（圖源：大公報） 中評社北京11月24日電／據大公報報導，香港教育大學昨日在香港JW萬豪酒店舉行“香港教育大學30周年校慶教育高峰論壇暨協作簽約儀式”，與超過40個辦學團體、學校議會及校長會成為協作夥伴，攜手為香港教育的未來一起栽培良師，實現對香港教育未來發展的共同願景。高峰論壇以“香港教育的未來”為主題，設兩個主題演講，由教大校董會主席、教育統籌委員會主席黃友嘉和教大校長李子建分別以“未來的教育”和“教育的未來”為題，與教育界探討香港教育面臨的挑戰與機遇。



與數十團體合作支援師訓



教大昨晚於香港會展中心舉行30周年校慶晚宴，近2000名賓客歡聚一堂，回顧教大30載奮鬥歷程和豐碩成果，並展望未來的發展藍圖。行政長官兼教大校監李家超為晚宴進行視像致辭，他首先祝願教大繼往開來，更進一步。他表示，特區政府正全力發展香港成為國際專上教育樞紐，上個月發表其任內的第三份施政報告，便提出一系列措施，為香港培育更多優秀的專業人才，其中包括持續優化培訓教師的舉措，以支持教師專業長遠發展。李家超強調會持續優化專上教育，鼓勵教資會資助大學開辦與香港未來經濟發展有更大關連的課程。展望未來，他相信教大將秉持30周年校慶“育才弘教 立德樹人”的主題，為香港啟發更多教育專才，為國家和香港高質量發展作出更大貢獻。



昨日的簽約儀式由李子建代表，與14個夥伴辦學團體簽署延續協作協議，並與新加入的14個辦學團體、13個學校議會及校長簽協議。教大將在多個領域上與夥伴機構合作，包括提供獎學金予有志成為教師的中學生入讀教大、為夥伴機構屬校或會員舉辦教師專業發展課程、職前教師學校體驗的協作、合辦教育活動等。李子建透露，下個月將會有多項大型國際會議的舉行，包括哈佛大學教育學院在亞洲的第一站將會來港與教大舉辦巨型高峰會。



高峰論壇則邀得香港立法會議員李慧琼、香港聖公會教省主教長陳謳明、香港津貼中學議會主席李伊瑩、香港資助小學校長會主席鐘麗金，及教大數學與資訊科技學系電子學習與數碼能力研究講座教授江紹祥等專家，分別從教育政策、學校領導、科技發展、中小學生成長等多個層面，探討香港教育如何應對當前瞬息萬變的社會需求，並配合國家的發展。