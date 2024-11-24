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中華武術家國際交流會舉辦
http://www.CRNTT.com
2024-11-24 10:52:43
陳儉文師傅在台上示範詠春動作。（圖源：大公報）
中評社北京11月24日電／據大公報報導，由香港樹仁大學新聞與傳播學系研究團隊主理的“中華武術與體育文化傳播”項目，在今天（23日）和昨天連續兩日於樹仁大學舉行“中華武術家國際交流會”。今天舉行“技術分享”環節，多位親自拜師詠春拳名家黃淳樑師傅的武術家，帶領一眾黃系第二代參與者練習，現場氣氛非常熱絡。
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