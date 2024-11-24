中國“職教出海”為多國培養技能人才

11月21日，參會者在職業教育專題展上參觀。圖源：新華社 中評社北京11月24日電／據新華社報導，“我們與中國的職業教育知識共享，是全球範圍內加強教育合作的榜樣。”近日在天津召開的2024年世界職業技術教育發展大會上，澳大利亞技能和培訓部部長安德魯·吉爾斯通過線上致辭，這樣評價中外職教合作成效。



澳大利亞和中國在職業教育領域的合作已有近30年。吉爾斯說，雙方教育機構在該領域已建立起廣泛而深入的交流，包括墨爾本理工學院與福建閩江學院自1999年以來的合作等。在高等職業教育層面，兩國已成立超過220家合資企業。



本屆世界職業技術教育發展大會吸引來自全球100多個國家和地區的600餘名境外嘉賓參會。他們用一個個生動案例、一項項成效數據傳達了持續推進國際職業教育合作的信心。



中國職業教育正成為一扇中外合作的窗口，為全球技能人才培養作出貢獻。22日由教育部職業教育發展中心發布的《中國職業教育發展報告》顯示，擁有世界規模最大的職業教育體系的中國，在大力發展職業教育過程中，既積極學習借鑒國際先進經驗，也主動將自身經驗分享給世界。



例如，天津職業技術師範大學與埃塞俄比亞共建埃塞俄比亞聯邦職業技術教育與培訓學院，開設22個本科專業，共培養5000餘名畢業生；南京工業職業技術大學與柬埔寨柬華理事總會合作共建柬華應用科技大學，開設招生專業7個，為當地培養校企合作訂單班學生3000餘人。