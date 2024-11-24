收費更規範　我國醫療服務價格新變化

國家醫保局醫療服務價格項目立項指南首場解讀現場。圖源：新華社 中評社北京11月24日電／據新華社報導，醫療服務價格項目是醫療機構提供診療服務的計價單元，也就是大家所熟知的“診查費”“護理費”“手術費”“檢查檢驗費”等，與百姓看病就醫息息相關。目前，國家醫保局已印發17批立項指南，合計涉及271個主項目、250個加收項、88個擴展項。



立項指南發布將為我國醫療服務價格帶來哪些新變化？國家醫保局11月23日進行相關解讀。



變化一：“合併同類項”讓收費更規範



長期以來，醫療服務價格實行各省份屬地管理，由地方醫藥價格主管部門制定價格項目、確定價格水平，地區之間價格項目的數量、內涵、顆粒度差異都很大。



“立項指南整合價格項目的總體思路可以總結為，對相同服務產出相關的價格項目進行‘合併同類項’。”國家醫保局醫藥價格和招標採購司醫藥價格處負責人蔣炳鎮說，其中有的是不同步驟的歸並，有的是不同術式的合併，還有的是不同流派的規範，價格項目的顆粒度明顯加大。



項目合併的同時價格也會相應調整。比如特級護理、一級護理等項目落地時會適度上調價格，以更好體現技術勞務價值。而對於CT等放射檢查服務，國家醫保局則將指導各省份在制定省級基準價格時，關注大型檢查設備真實採購價格下降趨勢，合理下調放射檢查服務價格水平。



國家醫保局醫藥價格和招標採購指導中心價格管理技術專班負責人唐菲介紹，截至目前，國家醫保局已編制發布了器官移植、口腔種植、產科、護理等17類立項指南。此外，婦科、麻醉、綜合治療類立項指南已完成徵求意見環節，眼科、呼吸系統、口腔（綜合、牙周、正畸、修復、牙體牙髓、外科）類立項指南正在徵求意見。