觀眾借助VR　重走馬可.波羅傳奇之旅

“傳奇之旅：馬可.波羅與絲綢之路上的世界”的VR體驗展海報。圖源：大公報 中評社北京11月24日電／據大公報報導，據新華社報導：為紀念馬可.波羅逝世700周年，一場名為“傳奇之旅：馬可.波羅與絲綢之路上的世界”的VR體驗展日前在廣州圖書館開幕。觀眾可借助VR在虛擬世界“跟隨”馬可.波羅踏上絲綢之路，體驗其從威尼斯到中國的旅程。展覽將持續至12月31日。



作為紀念“馬可.波羅逝世700周年”主要活動之一，本次展覽由意大利駐廣州總領事館和廣州圖書館聯合主辦。展覽中呈現的VR影片是由意大利一家公司打造的虛擬現實3D電影項目，片中還原了威尼斯運河、盧特荒漠、塔克拉瑪幹沙漠、元朝上都等歷史場景，觀眾可以馬可.波羅的視角展開游歷，沉浸式體驗七個世紀以前的“東方奇遇”。



展覽在尊重史實的基礎上對歷史場景進行了最大程度的還原。觀眾可以清晰地看到威尼斯港口的橋梁和忙碌的碼頭工人，感受元朝上都集市的繁華……親身體驗絲綢之路上東西方人文、商貿往來。



今年是中意建立全面戰略夥伴關係20周年。意大利駐廣州總領事德派羅說：“馬可.波羅在旅行中將中國文化帶回了歐洲，讓歐洲對中國文化有了更深刻的理解和認識。”