香港去年廢物棄置量較前年減少2.2%

中評社香港11月24日電／香港環境及生態局局長謝展寰今日說，香港去年的廢物棄置量較2022年減少2.2%，人均棄置量為每日1.44公斤，比2022年的1.51公斤下跌4.7%；而整體回收量就有上升，由2022年約191萬公噸增加至去年接近197萬公噸，增加超過5.5萬公噸，回收率亦由32%上升至33%。



香港電台報導，謝展寰在網誌表示，2023年的主要都市固體廢物整體統計報告將於下月公布，他說今年政府推動減廢回收的力度更大，預計在廢物數量或回收數量方面，將會有更佳的成果。他指出，政府不斷擴展公共回收物收集點，數目由2022年7月約160個大幅增加至現時500多個，並將於明年第一季增加至800個。環保署今年6月推出《減廢回收約章》，鼓勵私人住宅處所承諾提供便利的分類回收設施，數月間已接獲約850份申請，涵蓋約67萬個住戶。



謝展寰又表示，政府來年會進一步加強各項廚餘收集措施，包括將全港住宅的廚餘收集設施倍增至約1600個。而自從今年6月政府開始免費向公屋居民提供指定袋，並配合減廢回收宣傳教育活動，公共屋邨的回收量持續上升，其中公共屋邨回收便利點9月的回收量比較5月上升了40%，公共屋邨10月的廚餘回收量比較5月同時也上升了接近70%。整體廚餘回收量亦因應政府積極推行各項收集措施而顯著增加，現時平均每日廚餘收集量約310公噸，相較去年12月增加了50%。



謝展寰形容，廢物量越過頂峰，開始穩步下降；回收率亦從低位開始上升，是香港保護環境的一個重要里程碑。