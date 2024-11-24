第七屆兩岸社會保障論壇在廈門大學舉辦

論壇合影 中評社北京11月24日電／2024年11月15－16日，由中國社會保障學會、兩岸關係和平發展協同創新中心主辦，廈門大學公共事務學院、台灣研究院以及廈門市台港澳與特區經濟研究促進會承辦的“第七屆兩岸社會保障論壇”在廈門大學召開。此次論壇吸引了來自中共中央黨校、中國人民大學、浙江大學、南京大學、復旦大學、四川大學、武漢大學、華中科技大學、中國農業大學、鄭州大學、西北大學、湘潭大學、內蒙古大學、河南大學、西南財經大學、首都師範大學、中國政法大學、上海財經大學、暨南大學、福州大學、首都經濟貿易大學、浙江工業大學、上海師範大學、吉首大學、杭州師範大學、河南師範大學、華北水利水電大學、福建農林大學、福建師範大學、華僑大學以及台灣大學、義守大學、金門大學等海峽兩岸60多所高校、科研院所、醫療機構的近200名專家學者參會。論壇由中國社會保障學會教學指導委員會副主任、廈門大學教授高和榮主持。



廈門大學副校長吳超鵬出席並致辭。吳超鵬代表廈門大學向參會嘉賓的到來表示熱烈歡迎，他回顧了廈門大學的發展沿革與台灣研究院學術機構的概況，提出應積極發揮自身地緣相近、血緣相親、文緣相通的優勢，不遺餘力地加強和密切兩岸溝通和交流，希望兩岸學者在貫徹落實中央文件精神的指引下，以增進兩岸民生福祉為宗旨，為實現中華民族偉大復興的中國夢而奮鬥。



中國社會保障學會副會長、浙江大學教授何文炯指出兩岸社會保障論壇是中國社會保障學會的重要學術交流平台。他希望兩岸同胞以推進兩岸融合發展為目標，以增進兩岸民生福祉為宗旨，為兩岸人民能夠更好的融合發展做貢獻。



金門縣議長洪允典談到兩地人民在經濟、文化和生活等方面有著密切的往來與合作。我們要以民生為本，加強兩地基層治理的溝通協調，著力解決兩地居民最關心、最直接、最現實的民生保障問題，共同譜寫兩岸融合發展新篇章。



中國國民黨中常委陳俗蓉作了《深化兩岸融合發展 增進民生福祉》的主旨演講。她認為民生問題是兩岸融合發展的基石。在兩岸民眾交往交流的背景下要建立健康保險信息互通平台、制定符合雙方需求的服務標準與專門的協同機構、建立養老金合理對接機制與開展兩岸社區結對共建活動等對策。



廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深從實現中華民族偉大復興的內涵思考兩岸民眾關於民生保障的發展定位。他希望兩岸同胞相互借鑒兩岸社會保障領域的優點共同推動兩岸民生事業，為國家富強、民族復興，為兩岸民眾的幸福、安康而奮鬥。

