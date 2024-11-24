2024年全國台聯香港台胞社團來渝參訪

中評社北京11月24日電／11月16日至22日，全國台聯組織香港台胞社團一行35人來渝參訪考察交流，全國台聯聯絡部部長任揮熱情接待了參訪團一行。



中華兩岸（香港）文創觀光協會創會會長方秋雲介紹，參訪團此行應全國台聯邀請，由在香港的台胞和台灣島內青年組成。協會致力於促進兩岸暨港澳文化及觀光產業的交流合作，希望借此行程讓台灣同胞特別是台灣青年，以文化交流的方式，通過實地走訪親身領略源遠流長的中華文化，感受大陸日新月異的變化發展，促進兩岸青年的交流交往。



重慶市台聯副會長吳慧表示，重慶市台聯作為“台胞之家”，將不斷拓展渝台的經貿文化交流合作平台，搭建渝台民間的溝通橋梁。衷心希望中華兩岸（香港）文創觀光協會牽線搭橋建立起更加長期穩定的溝通聯繫機制，開展好更加廣泛深入的交流與合作，同心同力，同向同行，為推進祖國和平統一進程，為中華民族偉大復興做出更大貢獻。



在渝期間，參訪團先後前往九龍坡、榮昌、大足、沙坪壩、武隆、涪陵，參觀考察了重慶動物園、萬靈古鎮、天運夏布、安陶小鎮、榮昌陶博物館、大足石刻、磁器口古鎮、武隆仙女山、天生三橋、816核工程、白鶴梁等世界自然文化遺產和重慶文化勝地，感受了重慶秀美的自然風光和深厚的巴渝歷史文化底蘊，多視角、多領域瞭解了新重慶經濟社會快速發展成果，拉近了兩岸同胞距離，增進了彼此感情。參訪團通過實地參觀考察、聽取介紹、親身體驗等形式，並走訪了展旺塑膠（重慶）有限公司等台資企業，召開了“文韵兩岸緣聚棠城—榮台文創產業交流茶話會“渝台文旅商貿合作座談會”等，與重慶青年進行了文創項目分享交流等活動。



七天的行程滿滿令參訪團一行印象深刻。大家認為重慶歷史悠久，發展環境好，台灣青年創業就業機會多，發展潛力大。大家紛紛表示，要發揮社團的橋梁和紐帶作用，積極推薦重慶，讓更多的青年台胞來重慶考察交流、創業興業。中華兩岸（香港）文創觀光協會創會會長方秋雲對重慶市台聯的熱情接待表示感謝。她說，這次活動，不僅加深了對新重慶的瞭解和認識，也為未來渝台兩地青年的交流合作奠定了堅實基礎，期待能夠有更多的機會來重慶走走看看，共同推動渝台經貿文化交流邁向新台階。