中評社北京11月24日電／網評：中法元首會晤體現雙邊價值和全球意義



來源：中國網 作者：呂蘊謀



11月19日，國家主席習近平在出席二十國集團（G20）領導人峰會期間與法國總統馬克龍舉行會晤。2024年適逢中法建交60周年。5月，習近平主席成功訪法，兩國元首共同為雙邊關係承前啟後、繼往開來擘畫了宏偉藍圖。本次G20峰會期間，兩國元首再次聚首，彰顯中法友誼的牢固與深厚，具有重要的雙邊價值和全球意義。



法國是第一個同中國建交的西方大國，中法大使級外交關係始於1964年，對於中國打破當時的封鎖、實現外交突圍具有重要意義，有力打擊了美國封鎖中國的企圖，被國際輿論稱為一次“外交核爆炸”。



建交以來，中法兩國關係總體發展順利，在諸多領域取得豐碩的合作成果。根據商務部公布的數據，中法建交60年來，兩國貿易額增長近800倍，2023年達到789億美元。中國是法國在歐盟外第一大貿易夥伴，法國也是中國在歐盟的主要貿易夥伴。中法之間雙向投資迅速增長，投資額累計超過260億美元，位列中國與歐盟國家合作前列。文化交流方面，中法兩國也有著深厚的合作基礎。60年來，兩國在教育、藝術、語言等領域的交流不斷加強，有效促進了文化互通、民心相通。



更重要的是，60年的中法友誼塑造了獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的“中法精神”。這在當前國際局勢緊張程度空前、大國博弈日趨激烈、陣營對抗趨勢加劇、多邊治理失靈失序的環境下，更顯可貴價值。

