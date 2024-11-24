伊總理主持790所“中國學校”完工儀式

中評社北京11月24日電／據人民網報導，伊拉克總理蘇達尼11月23日以視頻方式主持了790所示範學校的完工儀式。



蘇達尼在活動致辭中表示，示範學校項目是伊拉克政府最重要的項目之一，由中國企業負責實施。學校的完工、移交、運行有助於緩解伊拉克學校基礎設施不足等問題，希望剩餘的210所學校在年底前完成。他強調，伊拉克需要不斷改善教育設施和加強師資培養，促進經濟社會長期可持續發展。



伊拉克內閣秘書處秘書長哈米德·加茲表示，示範學校項目由伊拉克規劃部、教育部、內閣秘書處按照各省人口密度、泥土學校和“三班倒”學校數量綜合考量後進行分配。項目在伊拉克境內首次採用了獨特而實用的現代化設計，具備教學、管理、實驗、體育等功能，學校的建成將極大改善教學條件。



由於連年戰亂和政治動蕩，伊拉克的教育基礎設施嚴重滯後，不少地方的孩子只能分批輪流上學。伊拉克政府決定到2030年前新建8000所示範學校，並將其列為最緊迫的政治工程和民生工程之一。2021年，中伊簽署合作協議，中方將支持伊拉克建設1000所示範學校，其中中國電建承建679所。由於中企承建的這些學校設計現代、功能完備、質量優良，伊拉克民眾都親切地稱它們是“中國學校”。



據介紹，中國電建承建伊拉克示範學校中已有591所學校完工，其中365所已移交。參加本次完工儀式的學校中含中國電建承建學校556所，來自巴格達、濟加爾、卡爾巴拉、巴士拉、穆薩納等5個省份的項目業主代表和項目團隊等參加了視頻儀式。



中國電建中東北非區域總部總經理彭剛對人民網記者表示，本次示範學校的完工儀式體現了伊拉克政府對教育事業的高度重視和對中企履約能力的高度認可。中國電建將秉持共商共建共享原則，全力打造精品工程，為中伊高質量共建“一帶一路”作出自身應有貢獻。