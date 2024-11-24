北京發布寒潮藍色預警

中評社香港11月24日電／24日11時，北京市發布寒潮藍色預警信號，受強冷空氣影響，預計25日至27日，北京地區將出現寒潮天氣。



新華社報導，氣象部門預計，24日夜間至25日中午，北京地區將有一次明顯的雨雪天氣過程，平原地區為雨轉雨夾雪或雪，山區有中到大雪，局地暴雪。雨雪後大風降溫，25日白天至27日白天，平原地區陣風6至7級，山區陣風8級左右。最低氣溫降幅可達8攝氏度，26日、27日夜間，平原地區最低氣溫將降至零下5攝氏度左右，請注意防範。



記者從北京市城管部門瞭解到，為應對即將到來的雨雪天氣，北京市掃雪鏟冰指揮部辦公室（北京市城市管理委員會）強化指揮調度，各區、各專業作業單位迅速響應，目前全市已備勤3.5萬人，掃雪鏟冰車輛5121輛、機械除雪設備4679台套等，將全力以赴做好掃雪鏟冰準備工作，保障市民出行安全。



北京市氣象台首席預報員趙瑋提示，雨雪天氣期間能見度差，城區道路濕滑，行車時請關注路況信息，謹慎駕駛，注意交通安全。山區有積雪和結冰，盡量避免登山等游玩活動，以免發生滑倒摔傷等危險事故。此外，雨雪過後偏北陣風較大，風寒效應明顯，外出注意防風防寒，遠離廣告牌等臨時搭建物和高大樹木，戶外高空作業做好安全防護。