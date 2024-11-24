海峽兩岸逾2000名路跑愛好者廈門同跑

中評社香港11月24日電／24日上午8時30分許，隨著一聲清脆的槍鳴，廈門長庚醫院第十屆“永慶杯”路跑活動開跑。海峽兩岸超過2000名路跑愛好者聚首廈門，同跑“永慶杯”。



新華社報導，本屆路跑活動，現場設置體檢科、神經內科、中醫科等義診攤位接受民眾諮詢。同時，還設立親子同樂的遊戲區、繪畫比賽、美食遊園會等，讓民眾在路跑之餘，品嘗體驗台灣美食，享受美好周末時光。



參與路跑的廈門長庚醫院中醫科台灣醫生張陽揚表示，他幾乎每年都會參加“永慶杯”路跑。路跑完後，張陽揚還會參加義診活動。



“在廈門生活多年，這裡已經是我第二個家。路跑活動非常有意義。我們可以近距離為民眾義診、答疑解惑，這讓我很有成就感、幸福感。”他說。



廈門長庚醫院院長蔡熒煌介紹，今年是廈門長庚舉辦第十屆路跑活動。期待通過公益路跑聯結兩岸情誼。



“廈門長庚始終秉承‘健康至上、以病患為中心’的服務理念，每年舉辦‘永慶杯’路跑活動，通過這種方式來紀念創辦人王永慶先生，也鼓勵兩岸同胞積極參與體育鍛鍊，提升身體素質，同時傳播健康生活的理念，營造積極向上的社會氛圍。”蔡熒煌說。



蔡熒煌表示，廈門長庚作為一家台資醫院，已在大陸深耕16年，致力於發展特色醫療，引進台灣特色診療服務，惠及兩岸民眾，是兩岸融合發展的一個縮影。



廈門長庚醫院成立於2008年5月，是一所集醫療、保健、頤養、科研為一體的三級甲等綜合醫院，現設置臨床專科43個，每日服務病患約3000人次。