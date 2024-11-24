以色列鑽地彈炸毀貝魯特居民樓致死20人

中評社北京11月24日電／央視新聞報導，當地時間11月23日，以色列軍隊空襲貝魯特市中心人口密集區，用鑽地彈將一棟8層居民樓夷為平地，致死至少20人。黎巴嫩真主黨議員說，這座大樓內根本沒有以色列要找的真主黨高層。



黎巴嫩安全部門消息人士說，以軍當天凌晨4時左右向這棟居民樓投下4枚導彈，其中包括可以穿透地下掩體的鑽地彈。以軍發動這次空襲前未發出任何警告。



據路透社報導，以軍以前常用這類導彈襲殺真主黨重要人物，真主黨前領導人賽義德·哈桑·納斯魯拉今年9月就死於這類導彈。



真主黨議員阿明·希里說，這棟被炸毀的居民樓里並沒有真主黨官員。



遭襲現場畫面顯示，空襲留下一個深坑，救援人員在廢墟中搜尋幸存者。



黎巴嫩民防部門應急人員瓦利德·哈沙什說：“這片區域是居民區，樓房密布，街道狹窄，給救援增加難度。”



黎巴嫩衛生部說，這是以色列一周以來第四次針對貝魯特市中心發動空襲。以軍先前空襲主要集中在真主黨位於貝魯特南郊和黎南部的據點。



黎衛生部發布的數據顯示，以軍23日在黎多地的空襲共造成超過55人死亡，黎以衝突迄今已導致黎方至少3670人死亡。另據以方數據，真主黨在以色列北部、以色列占領的戈蘭高地和黎巴嫩南部共造成100多名以方士兵和平民死亡。

