中企助力阿聯酋打造綠色油田

中評社北京11月24日電／據人民網報導，阿布扎比西南方向的沙漠腹地，工程車穿梭往來忙著挖土築基。作為阿聯酋巴布油田最北端的項目（簡稱巴布遠北項目），阿布扎比國家石油公司將在這裡建造綠色油田核心設施。



巴布油田是阿布扎比最大的陸上油田。此前阿布扎比國家石油公司通過對油田全面升級改造擴建，原油產量從每天42萬桶提升到每天45萬桶。中國石油工程建設有限公司（CPECC）海灣地區公司作為工程承包商成功完成了該項目。今年以來，阿布扎比國家石油公司決定進一步升級巴布油田，其中的關鍵設施是在巴布遠北項目建設綠色脫氣站。項目建成投產後，該脫氣站將有效捕獲和分離從哈伯善5號天然氣處理工廠回收的二氧化碳和硫化氫，重新輸送至巴布油田或鄰近油區的地下儲存。



CPECC第一建設公司承擔了項目建設。該公司阿聯酋項目經理劉振幹介紹，作為碳捕集、利用和存儲計劃的核心組成部分，項目將利用二氧化碳捕獲技術提高石油采收率、減少二氧化碳排放，以實現生產綠色石油的目標。這也是繼杜拜950兆瓦光熱光伏一體化項目後，CPECC在海外中標的第二個新能源項目。



杜拜950兆瓦光熱光伏一體化項目所屬馬克圖姆太陽能公園是世界最大的光熱光伏綜合性電站項目。今年4月，CPECC第一建設公司承建的相關安裝工程已投入商業運行。劉振幹表示，CPECC提出了推進創新驅動、綠色低碳、數字智慧、融合共享四個方向的轉型發展，他們也將在綠色脫氣站項目上“自我加壓”：“建一個光伏電站，讓綠色脫氣站用上新能源電能；再建一套數字孿生系統，讓工作人員足不出戶，就能遠程虛擬巡檢現場並進行操作。”雖然現場仍是一片荒土，劉振幹鋪展地圖，望向遠處的目光透著堅毅：“中國推動共建綠色‘一帶一路’，阿聯酋正積極推動能源低碳轉型。我們的施工經驗和交付能力將為阿方打造綠色油田提供堅實助力。”



