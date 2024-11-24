多部門強保障，將給農民工帶來哪些變化

中評社北京11月24日電／據新華社報導，農民工是改革開放催生的新群體，他們在城鄉之間流動，用辛勤付出改變了個人和家庭的命運，也成為經濟社會發展的重要支撐。



人力資源社會保障部、國家發展改革委等10部門近日聯合印發《關於進一步加強農民工服務保障工作的意見》。一項項新部署，將為3億農民工就業、社保、落戶、隨遷子女入學、住房保障等方面帶來哪些新變化？



多措並舉，穩定和擴大農民工就業



據人力資源社會保障部數據，目前全國農民工約有3億人，其中，外出務工農民工1.9億人。促進農民工就業增收，意義重大。



意見要求，堅持外出就業和就地就近就業並重，多措並舉促進農民工就業，並提出“擴大養老、托育、家政等服務業就業規模”“支持和規範發展新就業形態，培育壯大勞務品牌”“廣泛開展區域間勞務協作，擴大有組織勞務輸出規模”等具體舉措。



國家發展改革委副主任李春臨表示，隨著老齡化程度逐年遞增，要充分釋放出養老、家政、托育、物流等社會服務領域的就業潛力。以家政行業為例，目前我國家政服務業從業人員約3000萬人，而實際上市場需求高達5000萬人。



勞務協作和勞務品牌是多地促進農民工就業的重要抓手，特別是勞務品牌帶動的就業，工資收入比一般務工要高不少。



“下一步將繼續推動勞務協作擴規模、提質量，挖掘更多區域間勞務協作潛力。”人力資源社會保障部就業促進司副司長運東來說，同時將利用好政府和市場兩種資源，強化各項支持政策，抓好勞務品牌發現培育、發展提升、壯大升級。



當前，“家門口”就業成為越來越多農民工的新選擇。意見提出，支持返鄉創業，加強技能提升，穩定脫貧人口就業。



專家表示，隨著各種職業技能培訓的廣泛開展以及創業補貼、稅費減免等政策支持，將增強農民工就業創業的活力、有效促進增收。