新一代地基紅外天文望遠鏡發布首批圖像

中評社北京11月24日電／據新華社報導，記者23日從青海冷湖科技創新產業園區管理委員會獲悉，中山大學80厘米望遠鏡近日在青海冷湖天文觀測研究基地投入觀測，並成功發布首批觀測圖像，此為我國新一代地基紅外天文望遠鏡。



望遠鏡項目技術負責人、中山大學副教授馬斌介紹，中山大學80厘米望遠鏡的科學任務，以捕捉紅外波段的宇宙天體動態變化為核心，空間中的X射線、伽馬射線衛星以及地面上的光學巡天望遠鏡發現暫現源後，望遠鏡可快速指向目標進行紅外波段的觀測。望遠鏡觀測到超新星SN2024xal，並在持續監測過程中觀測到其光度明顯下降，團隊將獲取其在近紅外波段完整的光變數據，有助於對超新星SN2024xal開展多波段測光數據分析。



由於宇宙膨脹，距離地球較遠的天體會發生紅移，導致其光譜向紅色波段偏移。近紅外觀測對於研究早期宇宙中類星體的形成和演化至關重要。



中山大學80厘米望遠鏡採用三反射鏡和改正透鏡組光學系統，搭載兩台終端紅外相機，可以通過第三反射鏡進行切換，可廣泛服務於各類天文科學目標。



馬斌介紹，此前我國上一代紅外望遠鏡採用光電倍增管探測器，不能直接成像；而中山大學80厘米望遠鏡使用國產探測器在紅外K波段實現科學級成像觀測，大大提高了觀測效率。“中山大學80厘米望遠鏡將與我國在光學、射電、高能波段的望遠鏡協同觀測，揭示宇宙深處的奧秘。”馬斌說。