中外記者采風　體驗武漢高科技

中評社北京11月24日電／據大公報報導，“走讀中國.走進湖北─中外媒體湖北采風活動”日前正式啟動。16名中外記者親身試乘外交部力贊“賽博武漢”明星項目：光穀空軌與無人駕駛出租車。當外國記者看到懸掛半空中的“空中飛車”緩緩駛入站台時，他們不約而同地發出“哇”的驚嘆聲，紛紛舉起相機和手機，對著科幻感十足的空軌列車一頓狂拍，記錄下這令人震撼的瞬間。據瞭解，武漢光穀空軌是目前全國唯一一條開通運營的空軌線路，自2023年9月26日開通至今，總計客流約200萬人。



越南中央電視台北京分社社長CHAU THAI BINH在體驗過程中直呼“太棒了！”他告訴大公報記者，列車運行後十分平穩和舒適，沒想到自己竟然就這樣在空中“飛”了起來，腳下是飛掠的茸茸青草，仿佛凌波微步，遨游半空。



匈牙利《世界中國》記者VIKTOR，在體驗“蘿蔔快跑”過後向記者分享了他的感受：“行車過程中平穩順暢，車廂內環境安靜且整潔，安全性能也十分充足。”他感嘆道，這太不可思議了！日本《每日新聞》記者鬆倉佑輔體驗過後驚嘆“原來中國的無人駕駛技術竟已如此安全可靠！”他表示，此前他曾對“蘿蔔快跑”進行過報導，而如今能夠親身體驗，無疑是他此行最為期待的項目之一。“車輛剛開始行駛時，我還是有些緊張的，尤其是當大貨車試圖並線時”然而，“蘿蔔”無論是錯車還是轉彎，它都能迅速而準確地作出反應，讓人倍感安心。



此次活動由中國記協主辦，湖北廣播電視台承辦。為了讓外國記者更好地瞭解中國、讀懂中國，中國記協自2020年起組織開展“走讀中國”系列采風體驗活動，邀請外國媒體駐華記者深入中國基層一線感受中國經濟社會文化發展現狀，展示真實立體全面的中國，得到廣泛認可和歡迎。此前，該活動的足跡已遍及重慶、甘肅、福建等地。