國家數據局：打造逾百“可信數據空間”

中評社北京11月24日電／據大公報報導，國家數據局23日發布《可信數據空間發展行動計劃（2024－2028年）》（簡稱《計劃》），這是國家層面首次針對可信數據空間這一新型數據基礎設施進行前瞻性的系統布局。《計劃》提出，作為支撐全國一體化數據市場的重要載體，到2028年，內地將建成100個以上可信數據空間，形成一批數據空間解決方案和最佳實踐。專家向大公報表示，隨著可信數據空間的建設，香港可利用國際化優勢，推動可信數據空間國際合作示範項目的建設，探索跨境數據空間的互聯互通。



《計劃》提出到2028年，可信數據空間運營、技術、生態、標準、安全等體系取得突破，建成100個以上可信數據空間，基本建成廣泛互聯、資源集聚、生態繁榮、價值共創、治理有序的可信數據空間網絡，各領域數據開發開放和流通使用水平顯著提升，初步形成與經濟社會發展水平相適應的數據生態體系。



參與制定國際標準 普及認證體系



《計劃》主要包括三大行動：一是實施可信數據空間能力建設行動，通過構建可信管控能力，提高資源交互能力，強化價值共創能力，打造可信數據空間的核心能力體系。二是開展可信數據空間培育推廣行動，主要是布局企業、行業、城市、個人、跨境五類可信數據空間建設和應用推廣，探索各類數據空間的場景創新、模式創新、機制創新。三是推進可信數據空間築基行動，圍繞制訂關鍵標準、攻關核心技術、完善基礎服務、強化規範管理、拓展國際合作五個方面，全面夯實可信數據空間發展基礎。



《計劃》提到，開展可信數據空間核心技術攻關，培育一批數據技術和產品服務商。《計劃》還明確，探索大模型與可信數據空間融合創新；推動可信數據空間資源管理、服務應用、系統安全等技術工具和軟硬件產品研發等。



《計劃》特別提到，拓展可信數據空間國際合作，依托中歐、二十國集團、金磚國家、上海合作組織等多邊框架，探索建立可信數據空間對話合作機制，形成發展共識。積極參與標準化組織活動，加強標準國際協調，牽頭或參與制定相關國際標準，推動可信數據空間技術標準、運營規則和認證體系的全球適用。面向“一帶一路”等區域合作平台，推動可信數據空間國際合作示範項目建設，探索國內外數據空間互聯互通。



“香港作為全球頂尖的數據服務中心，通過戰略性投資數據基建，構建數據驅動增長的生態系統，將為金融、科技等行業帶來新的增長點。”國家信息技術安全研究中心高級工程師潘克峰對大公報表示，香港數據中心市場當前已躍居全球第四，隨著可信數據空間的建設，香港可以進一步鞏固其作為全球數據中心樞紐的地位，吸引國內外數據中心服務提供商和合作夥伴落戶香港，推動科創企業和營運商的發展。



專家：用好香港優勢 推動國際合作



就《計劃》提到積極拓展可信數據空間國際合作，潘克峰指出，香港可以利用其國際化的優勢，積極參與相關國際標準的制定，並依托多邊合作機制，探索建立高效的數據跨境流動機制，包括完善數據出境負面清單等，降低企業數據跨境的成本和合規風險。“面向‘一帶一路’沿線國家，香港可聯合大灣區各機構和企業，推動可信數據空間國際合作示範項目的建設，探索跨境數據空間的互聯互通。”