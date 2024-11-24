﻿揚長避短用好市場　港企大有可為

中評社北京11月24日電／據大公報報導，大灣區啟航計劃.第二屆香港國際品牌博覽會舉辦期間，參展香港企業和科研團隊向大公報記者表示，港企只要揚長避短，用好灣區內地城市的市場，一定大有可為。



香港創意設計優勢明顯



UC Production Limited是一家來自香港的3D技術與產品方案提供商，此次在博覽會上展示的一款3D打印音箱“音爆之錘”吸引不少觀眾駐足。與傳統音箱相比，其磁流體的設計顯得十分靈活，能夠創造出更加複雜的形狀外觀。同時，能夠對聲音波形進行嚴密控制，降低失真，提升音質。



該公司負責人梁雪瑩表示，相比於內地企業，香港團隊在3D打印技術上或許沒有優勢，但在創意設計上，香港的優勢比較明顯。比如，公司通過靈活的設計，推出的萬聖節相關創意產品，在海內外市場很受歡迎。



“我們也發現，相比於香港，內地年輕人對於創意產品的接受程度更高，各種產品都有不同的消費群體。因此，在充分瞭解大灣區不同城市的特點基礎上，揚長避短，一定可以找到企業發展的方向。”梁雪瑩說。



創冷科技成員鄺梓健有同樣看法，他以無電制冷車漆為例稱，這種新產品很難打入汽修廠一側的市場。但內地新能源車企眾多，造車新勢力更注重創新，更容易接受這種節能環保車漆，當中潛藏著巨大的市場。香港本土並無汽車製造產業，因此，如果大力拓展香港市場，方向是錯誤的。