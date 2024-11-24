第147次中老緬泰聯合巡邏執法行動結束

中評社北京11月24日電／據新華社報導，記者從雲南省公安廳新聞辦獲悉，11月22日15時，第147次中老緬泰湄公河聯合巡邏執法行動總結會在雲南省公安廳水上巡邏總隊召開，標誌著此次行動圓滿結束。



此次行動於11月19日在中國景哈、老撾孟莫和緬甸萬崩同時啟動，中老緬泰四國執法部門共派出執法艇5艘、執法隊員100餘人，四國指揮官分別率代表團在行動指揮所中方53101艇共同指揮行動。行動期間，四國執法部門按照既定計劃，在中國景哈至湄公河“金三角”水域開展全線聯合巡邏執法、分段水陸巡邏查緝等系列執法活動，共檢查商船13艘次、人員47人次、貨物1156噸。參與此次行動的四國執法艇及執法隊員在完成各項任務後，於11月22日安全返回各國。



為進一步深化執法合作交流，中老緬泰四國執法部門在老撾會曬召開信息交流會，相互通報流域治安形勢和打擊跨境違法犯罪情況，共同分析研判流域涉毒、涉詐、偷渡等跨境違法犯罪態勢，就加強流域信息互通互享、涉案線索核查、案件聯偵聯辦等合作事宜進行磋商。四方一致表示，將按照前期聯合開展的打擊整治湄公河流域跨境違法犯罪專項行動的成功經驗，繼續推進聯合打擊整治湄公河流域毒品犯罪專項行動向縱深發展，合力打擊流域涉毒、涉詐、偷渡等各類違法犯罪，全力維護好流域各國人民合法權益及航道安全穩定。



針對近期湄公河流域治安形勢和航道水文變化特徵，中方先後組織開展3次夜間水上巡邏執法訓練，有效提升隊員夜間執法能力。此外，中方還將派出參與此次行動的53105艇與老撾、緬甸執法部門在老撾孟莫、緬甸萬崩等水域繼續開展為期一周的聯合駐訓任務，重點圍繞聯合執法、處突、救援等內容開展實戰化聯合訓練，進一步強化聯合執法能力。