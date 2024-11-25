香港教育大學三十週年校慶 李家超致賀

香港教育大學三十週年校慶晚宴現場（中評社 郭至君攝） 中評社香港11月25日電（記者 郭至君）香港教育大學11月23日於香港會展中心舉行三十周年校慶晚宴，香港特區政府、中聯辦、外交部駐港特派員公署、中央駐港國安公署代表、教育界知名人士、教大校友等近二千名賓客歡聚一堂。



香港特區行政長官兼教大校監李家超發來視頻致賀，他說，政府全力發展香港成為國際專上教育樞紐，在上個月發表的第三份《施政報告》中，提出一系列措施為香港培育更多優秀的專業人才，其中包括持續優化培訓教師的舉措，以支持教師專業長遠發展。他強調會持續優化專上教育，鼓勵教資會資助大學開辦與香港未來經濟發展有更大關連的課程。展望未來，他相信教大將秉持三十周年校慶“育才弘教、立德樹人”的主題，為香港啟發更多教育專才，為國家和香港高質量發展作出更大貢獻。



教大校董會主席黃友嘉博士致歡迎辭時表示，過去三十年，教大肩負引領教育創新的使命，致力促進教學、教師培訓及相關學科的策略性發展，矢志成為教育領域的領航者，以培育畢業生成為才德兼備的教育工作者與專業人才為己任，並支持他們終身學習，裝備自己，以應對全球瞬息萬變的機遇和挑戰。他說，未來十年，教大會秉持追求學術卓越的信念，進一步提升科研實力、深化與大灣區、乃至中國內地及全球夥伴的合作關係，同時將科技更全面地融入教學模式中，繼續為社會培育優秀且有責任感的教師和專業人才，促進香港建設成為國際專上教育樞紐，配合施政報告的措施，打造“留學香港”的品牌。

