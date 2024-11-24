銷量低迷　日產汽車擬縮減泰國工廠規模

中評社北京11月24日電／據大公報報導，綜合路透社、共同社報導：因汽車銷量下滑，日本第三大汽車、日產汽車（Nissan）在本月初宣布裁員近萬人，並計劃在2025年秋季前，縮減在泰國工廠的生產規模，預計將對當地約1000名員工進行裁員或調整工作崗位。



11月7日，日產公布截至9月30日的2024財年上半年財報，盈利為329億日圓，較2023年同期減少了90%，淨利潤也比去年同期減少94%，僅為192億日圓。同時，日產宣布將在全球範圍內裁員約7%，即9000人，並削減全球產能20%。日產社長兼CEO內田誠從本月起，月薪自願減少50%。



泰國是日產在東南亞最大的生產中心，共有兩家工廠。雖然日本汽車製造商在泰國市場長期占據主導地位，隨著近年來中國電動車迅速崛起，日本車在泰國市場的銷量不斷下滑。2023年，日產汽車公司在泰國的銷量為1.64萬輛，較2022年下降了27.1%。



據悉，日產將停止年生產量約22萬輛的第一工廠的生產，並在明年9月之前將其業務合併到年生產量約15萬輛的第二工廠。日產於21日還表示，預計到今年年底，該公司在美國約有6%的員工（約1000人）將提前退休。此外，包括本田汽車和鈴木汽車等日本車廠，都在進行泰國工廠的關廠或整合事宜。