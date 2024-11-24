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遞補“立委”為制衡黃國昌？王義川連發3金句
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2024-11-24 16:59:01
中評社台北11月24日電／民進黨政策會執行長王義川將遞補不分區“立委”，針對是否為了制衡民眾黨“立委”黃國昌？他24日表示，面對黃國昌就是“無聲勝有聲”以及“面對他、處理他”。
根據《中時新聞網》報導，王義川今天下午3時30分，在台中市中央書局演講“台中直直撞！盧媽踹來講！”，他開講前接受媒體訪問。
王被問到進入“立院”是黨內為了制衡黃國昌，是否有提前跟黨團討論。王義川說，黃國昌題目就是“面對他、處理他”、“無聲勝有聲”、“無聲最大聲”，“這不用跟黨團討論”。
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