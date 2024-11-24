司法部部署措施加強矛盾糾紛化解維護社會穩定

中評社香港11月24日電／記者24日從司法部獲悉，司法部日前召開專題會議，立足司法行政工作職責，研究部署進一步加強矛盾糾紛化解、維護社會安全穩定的具體措施。



新華社報導，按照司法部部署，要守牢監所安全穩定底線，全面提升教育改造質效，抓實重大事故隱患排查整治、安全生產等工作，確保監獄、戒毒所絕對安全。加大刑滿釋放人員安置幫教力度，會同有關部門依法對安置幫教期內刑滿釋放人員加強教育引導和幫扶幫教，有效預防和減少重新犯罪。



司法部同時明確，加強人民調解工作，抓實調解員隊伍建設，指導基層司法所和人民調解組織深入排查常見多發的婚姻家庭、鄰里關係、財產繼承、房屋土地、欠資欠薪等矛盾糾紛，切實增強調解的針對性和實效性，密切與有關部門協同配合，努力把矛盾糾紛化解在基層和萌芽狀態。持續加強社區矯正對象監督管理，依法落實分類管理和個別化矯正措施，提高教育矯正質效。認真貫徹實施新修訂的行政復議法，做好行政復議工作，實質性化解行政爭議。統籌律師、公證、司法鑒定、仲裁、法律援助等資源，為人民群眾依法化解矛盾糾紛、維護合法權益提供精準優質高效的法律服務，增強人民群眾法治獲得感。



“各級司法行政機關要深刻認識做好社會安全穩定風險防控工作的重要性和緊迫性，樹牢底線思維、風險意識。”司法部要求，切實提高政治敏銳性和政治鑒別力，嚴格落實維護社會安全穩定政治責任，緊密結合司法行政工作實際，扎實開展好“化解矛盾風險、維護社會穩定”專項治理，進一步做實做細矛盾糾紛化解工作，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。