以色列證實在阿聯酋失蹤多日公民遇害

中評社香港11月24日電／以色列政府證實，在阿聯酋失蹤多日、擁有以色列和摩爾多瓦雙重國籍的科甘已經遇害。



香港電台報導，以色列總理辦公室和外交部發表聯合聲明，指阿聯酋情報和安全部門已經找到科甘的遺體，形容謀殺案是反猶太恐怖主義行為，誓言要將兇手繩之於法，並再次警告國民如非必要，不要前往阿聯酋，身處當地的民眾亦應該減少出行，留在安全地方。