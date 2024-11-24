巴庫氣候大會閉幕　達成“巴庫氣候團結契約”

中評社香港11月24日電／24日凌晨，《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）在延期30多個小時後閉幕。大會就新的氣候融資集體量化目標（NCQG）、《巴黎協定》第六條國際碳市場機制等關鍵議題，達成了名為“巴庫氣候團結契約”的一攬子平衡成果。



新華社報導，在24日凌晨舉行的會議上，大會達成了2025年後氣候資金目標及相關安排，設立了到2035年發達國家每年至少3000億美元的資金目標及每年至少1.3萬億美元的氣候融資目標，為發展中國家開展氣候行動、明年提交新一輪國家自主貢獻奠定了基礎。



23日晚的會議上，近200個締約方打破多年多邊談判僵局，終於就《巴黎協定》第六條下國際碳市場機制達成一致。這標誌著《巴黎協定》第六條國際碳市場機制運行細則已經明確，《巴黎協定》中最後一個未決項目最終確定。



此外，大會還就減緩氣候變化工作計劃、全球適應氣候變化目標等作出安排，進一步鞏固了全球綠色低碳轉型的大勢。



COP29中國代表團團長、生態環境部副部長趙英民在閉幕全體會議發言時指出，今年是《聯合國氣候變化框架公約》生效30周年。30年的氣候公約治理進程歷經考驗，雖非一帆風順，但始終在向前行。人類是命運共同體，面對氣候危機，我們唯有團結協作，共同應對。



趙英民同時指出，會議達成的NCQG成果文件中，發達國家的資金承諾遠遠未能滿足發展中國家的需要。發達國家的資金義務，必須進一步明確。應對全球氣候危機，關鍵還是在於堅持“共同但有區別的責任”原則，堅持多邊主義，同舟共濟，合作共贏。



趙英民表示，中國作為負責任的發展中大國，無論國際形勢如何變幻，將始終堅定與各方一道推動氣候變化多邊進程和國際合作。中國將繼續實施積極應對氣候變化國家戰略，落實碳達峰碳中和目標，廣泛開展氣候變化南南合作，為全球綠色低碳、氣候韌性和可持續發展作出貢獻。