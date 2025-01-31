中評關注：兩岸學者共議特朗普政府台海政策

第十屆兩岸智庫學術論壇分組討論現場（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港1月31日電（記者 林艷 袁曉麥）第十屆兩岸智庫學術論壇不久前在中山舉行，來自兩岸的多位專家學者聚焦美國大選與台海局勢走向，共同探討了特朗普時期的台海政策及其對兩岸關係的潛在影響。



中國社會科學院美國研究所副所長袁征表示，特朗普再度執政給未來兩岸關係帶來更多的不確定性。他分析指出，特朗普的性格屬於自戀型，特別以自我為中心，同時為了達到目的可以不擇手段。特朗普對待中美關係更側重利益交換，只要中國能夠給一些價碼，有些事是可以交易的。他認為，特朗普政府的台海政策會更趨於主張利益交換，體現其商人交易理念。一方面是向台灣要價，要求台灣對美方訴求做出更多讓步，如開放市場，將台積電變成美積電，為美國創造就業和財富；另一方面，要求台灣增加國防開支，讓台灣購買更多的美國武器。此外，特朗普利用台灣問題向中國大陸抬高要價的可能性也很大，但這並不是說一攬子的把台灣賣了，而是通過視中國大陸給出的加碼來決定不做什麼或是少做什麼，以此作為交易。個人判斷，在美國對華戰略競爭態勢下，特朗普政府不會改變“以台制華”手法，仍會加強美台勾連，武裝台灣等。



全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周表示，對特朗普而言，所謂的“讓美國再次偉大”的運動，實際上主要是集中於美國自身發展。這一點對外有兩面性：一方面是努力施壓以增加極端籌碼，為自己謀取最大好處；另一方面，美國非常清楚中美之間不能發生戰爭，也不願意發起戰爭，這至少是底線。



華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任汪濱指出，特普朗政府台海政策將呈現四大特徵。一是美國將不放棄台灣問題作為牽制中國的工具作用。特朗普再次執政並不意味著其政策會轉向對華交易台灣問題，反而很有可能將台灣問題作為策應“貿易戰”、“關稅戰”的工具加以使用；二是避免中美台海衝突仍是主要意圖。對於美國新行政當局而言，維持霸權地位仍是其戰略和政策根本出發點和最終落腳點，在對華關係和“印太戰略”中，如何實現重大戰略資產避險是其考慮的重點，也不會由於行政當局的更迭而出現本質性改變，避免對華因台灣問題而爆發直接衝突必然成為新行政當局的政策選擇。三是加劇台海緊張局勢是極限施壓策略對兩岸要價最大化的需要；四是迫使台灣對美利益輸送進一步深化。

