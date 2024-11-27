趙建民：特朗普回任風險讓台灣回歸現實

台灣中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授趙建民（中評社 袁曉麥攝） 中評社中山11月27日電（記者 袁曉麥）以“新形勢下兩岸關係的機遇與挑戰”為主題的中國社會科學院台灣研究所成立四十周年暨第十屆兩岸智庫學術論壇22日在廣東中山舉行。中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授趙建民在會議中指出，特朗普的回任可能對兩岸關係帶來巨大的不確定性。一方面，台灣需警惕被特朗普交易的風險；另一方面，民進黨需擺脫“聯美抗中”的幻想，冷靜評估國際政治現實，為台灣社會的長遠安全與穩定尋找出路。



趙建民指出，“台獨金孫”加特朗普再度執政，將對台灣造成多方面的影響，憂慮主要來自三大面向。首先，台灣“國安”將陷入吊詭困境。他指出，特朗普的支持者多為認同“讓美國再強大”的白人群體，這些人通常最“反中”且反對美國承擔國際責任。近年來，許多熱心訪台的美國友人正是來自這一群體。其次，特朗普事事講求交易利得，他曾在競選期間多次提及台灣“保護費”問題，並要求台灣提高防务經費占GDP的比例甚至達到10%。此外，特朗普還認為台灣在芯片等領域“偷竊”美國利益，台灣與美國的貿易順差或將使其成為特朗普的眼中釘，未來台灣可能需付出巨大代價。最後，特朗普執政下，拜登辛苦建立的國際防中結構勢必解體，特朗普擺明不會動用美軍對抗解放軍在台海的軍事行為，美國長年奉行的戰略模糊政策將走入歷史，台海風險有可能增加。



趙建民認為，特朗普的回任可能讓台灣回歸現實。他表示，特朗普在競選中多次強調“台灣需要付保護費”，特朗普時期國安顧問歐布萊恩稱，台灣“國防”經費需提升至GDP的5%，特朗普更明言必須增加至經濟總產值的百分之十。從美牛到軍火採購，乃至於防務戰略調整、役期延長，民進黨當局對美國可以說是言聽計從，但一覺醒來赫然發現景物全非，未來台灣是否可以保住“護國神山”、會不會大幅度增加軍費？已成“國安”巨大陰影。

