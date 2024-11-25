中評關注：海峽兩岸學術論壇在香港舉行

第四屆“大航海時代與21世紀海上絲綢之路”海峽兩岸學術論壇與會者合影（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月25日電（記者 盧哲）第四屆“大航海時代與21世紀海上絲綢之路”海峽兩岸學術論壇11月24日在香港舉行，來自海峽兩岸暨香港的40餘名專家學者與會，共同探討鄭和下西洋、中國式現代化及中非共建“一帶一路”等議題的歷史、影響和意義。



此次論壇由中國非洲研究院和香港中國學術研究院共同主辦，中國社會科學院台港澳研究中心、香港嶺南大學文化研究及發展中心和海峽兩岸交流基地（廈門市石室書院）共同承辦，台灣中華鄭和學會協辦。當天，中國非洲研究院副院長周雲帆、台灣中華鄭和學會理事長賴進義和香港中國學術研究院院長黃平在開幕式上致辭。香港新範式基金總裁、香港中央政策組前首席顧問邵善波主持開幕式。中央台辦、國務院台辦交流局局長李京文，香港浸會大學前校長吳清輝，香港中評智庫基金會副秘書長王平等嘉賓出席論壇。



周雲帆在致辭中表示，自2019年以來，“大航海時代與21世紀海上絲綢之路”海峽兩岸學術論壇已在廈門成功舉辦三屆，取得豐碩成果，成為兩岸專家學者開展人文與學術交流的機制性平台，為匯聚兩岸學術思想，增強兩岸民心相通，鑄牢中華民族共同體意識，攜手推進“一帶一路”建設發揮了重要而獨特的作用。今年第四屆論壇在香港召開，適逢習近平主席提出的“一帶一路”倡議進入第二個十年，此次會議必將更好地匯聚海峽兩岸暨香港學術智庫資源，推動海峽兩岸暨香港學術交流，為助力“一帶一路”高質量建設、推動構建人類命運共同體貢獻智慧和力量。