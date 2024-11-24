民調顯示石破內閣支持率降至31%

中評社北京11月24日電／日本一項最新民意調查結果顯示，日本首相石破茂領導的內閣支持率降至31%，瀕臨“危險水域”；其內閣不支持率升至50%，超過支持率。



新華社報導，日本《每日新聞》和社會調查研究中心23日至24日就內閣支持率在全國範圍進行電話調查，收到1919份有效回答。結果顯示，石破內閣支持率為31%，較10月3日實施的上次調查下降15個百分點；不支持率為50%，較上次調查增加13個百分點。



被問及不支持石破內閣的理由，47%的受訪者表示“無法期待首相的領導能力”，占比最高。



在日本政壇，內閣支持率低於30%會被輿論視為進入“危險水域”；如果進一步跌破20%，就被視為陷入“下台水域”。



按《每日新聞》說法，石破茂出任日本首相不足兩個月，內閣不支持率就已超過支持率，這種情況近年來較為少見。忽略調查方式差異，僅從數值來看，上次出現該情況的是2008年9月組建的麻生太郎內閣。



石破茂9月27日當選自民黨新任總裁，10月1日當選首相，10月9日宣布解散眾議院、提前大選，創下戰後首相當選後解散眾議院的最快紀錄。在10月27日舉行的眾議院選舉中，自民黨自2012年重新上台後首次失去在眾議院的單獨過半數席位，甚至與執政夥伴公明黨加在一起也未能超過半數。



在本月11日國會眾議院首相指名選舉中，石破茂雖涉險過關保住首相之位，但新一屆內閣是少數派執政，面臨在野黨諸多牽制。