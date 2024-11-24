36萬億美元　美國國債總額再創新高

中評社北京11月24日電／新華社報導，據美國獨立研究機構聯邦預算問責委員會公布的最新報告，美國國債總額已於本周突破36萬億美元，達到創紀錄的新高。從今年7月底，美國國債總額達到35萬億，到現在升至36萬億，僅僅用了三個多月時間。



聯邦預算問責委員會主席馬婭·麥吉尼亞斯在發言稿中直言：“如今，美國政府借款正變得像季節的變化一樣規律而確定。”



不過馬婭·麥吉尼亞斯的說法顯然有缺漏，雖然美債的增長確實如季節更替一般必然，但它當下增長的速度卻遠比規律的季節更替快得多。



美國財政部公布的數據顯示，2024年1月初美債總額達到34萬億，35萬億的數字出現在今年7月底，間隔約7個月。但從7月底的35萬億到現在的36萬億，這一萬億美債的增長只用了約3個月，美債增速顯然在加快。



根據俄羅斯衛星通訊社的測算，第35萬億美元美債是在211天內以平均每天0.014%的速度形成的，那麼第36萬億美元已經以每天0.025%的速度增長。換算下來，按當下美債增長的速度，每24小時美債總額都會增加87億。



所以，相較於美債變化的趨勢，馬婭·麥吉尼亞斯所描述的季節更替一樣的規律性，可能更多是指美國政府永遠改變不了的“寅吃卯糧”的陋習。這種舉債度日的陋習會一直持續到美債被堆高到一個天文數字，積重難返，縱使美聯儲有心縮表、減持美債，也於事無補。



自2022年6月，為應對居高不下的通脹，美聯儲進行了一攬子加息縮表計劃後，美債利率進而上升，反倒增大了美國政府的償債成本，再次推高美債水平。

