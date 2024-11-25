中國首條規模化民用航空輪胎生產線建成投產

中評社北京11月25日電／據新華社報導，中國首條規模化民用航空輪胎生產線23日在廣西桂林宣布全面建成投產。記者在生產線現場看到，各台大型設備自動運行，智能物流運輸車穿梭於各工作區域。



中國中化桂林藍宇公司生產運營部副主任魚俊鋒說，生產線按照工業4.0標準設計建造，具備每年10萬條航空輪胎的生產能力。“通過先進的自動化設備和智能化系統，生產線實現了航空輪胎全鏈條自動化生產和智能化調度監控，減少人工操作的誤差和安全隱患，提升產品品質。”



航空輪胎是影響飛機起降安全的關鍵配套部件，擔負著飛機的起飛、著陸、滑行、轉向、制動等重要作用，對安全性與可靠性的要求都極高。



中國中化桂林藍宇公司負責人陸恒玉介紹，當前全球的輪胎企業有上千家，但能生產航空輪胎的衹有十餘家。截至2023年底，中國共有民航運輸飛機4000餘架，預計年消耗輪胎25萬餘條。



中國首套複雜工況航空輪胎起降測試平台也同步上線。據介紹，此次上線的測試平台，可在室內模擬輪胎在“超高加速度起飛、超高加載速率、異物損傷試驗”等複雜環境下的起降測試，為民航輪胎研發提供數據支持和驗證。



中國工程院院士、西安交通大學校長張立群表示，近年來，中國航空輪胎行業在技術創新和產業升級方面取得了顯著進展，多家國內企業已經成功研發出高性能航空輪胎，並通過了相關認證。



記者瞭解到，目前中國民用航空市場擁有各種運輸機10餘種機型，配套使用民航輪胎有30餘種規格。中國中化日前發布的C909、A320、B737等6個機型12種規格的民航輪胎，所有產品具備完全自主知識產權，可覆蓋國內80%民航機隊配套品類需求。