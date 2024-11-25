第四屆國際新材料產業大會：新材料促新質力

安徽豐原集團有限公司展示用生物基新材料製作的各種產品。（圖源：新華社） 中評社北京11月25日電／據新華社報導，第四屆國際新材料產業大會11月21日至24日在安徽蚌埠召開，來自全國各地的嘉賓聚焦“新材料、新科技、新未來”，交流發展新思路、謀求合作共贏新機遇。



“新材料產業是新質生產力的基礎支撐，對於中國乃至全球未來的產業發展至關重要。每年我都會如約參會。”國際新材料產業大會已連續舉辦四屆，提及會展中的各種前沿材料技術、論壇中的跨界思想碰撞，中國工程院院士、武漢理工大學材料學科首席教授張聯盟依然難掩激動的心情。



作為一家以太空運輸和軌道服務為核心業務的高科技公司，星捷太空（北京）科技有限公司今年第一次參會。公司創始人鐘時告訴記者，他們借助此次參會的機會，找到了更多志同道合的產業合作夥伴。



“隨著科技的進步，未來將出現更多的跨界新材料，進一步推動空天信息產業的發展，同時也會拓展出更多的下游產業新賽道。”鐘時說，安徽省在空天信息產業和新材料產業上都形成了良好的產業生態，為企業的發展提供了良好的機遇，明年公司在蚌埠的生產基地將正式投產。



展會現場，蚌埠凌空科技有限公司帶來了很多飛行器零部件。



“這些飛行器零部件都穿上了一層‘隔熱層材料’的‘衣服’，正是它們保障了飛行器在極端高溫環境下的正常運轉。”蚌埠凌空科技有限公司市場部部長劉傑說，公司近年來大力招引人才，和高校、科研院所攜手，通過產學研合作，加快關鍵核心技術的攻關。



按下開關、接通電源，一塊玻璃由一片漆黑慢慢變得透明。大會現場，浙江景昇薄膜科技有限公司展示的“變色玻璃”吸引了很多觀眾。



“這其實是一塊普普通通的玻璃，但附著其上的薄膜材料及相關組件，讓它能通電變色，發揮透光隔熱、色彩變化及隱私保護等多種作用，可用於建築幕墻、新能源汽車天幕等多種場景。”公司工程師朱立響介紹。



以科技創新推動產業創新，我國新材料領域的新技術、新模式、新業態不斷湧現。在安徽，新材料產業聚鏈成群。大會公布數據顯示，今年前三個季度，安徽省新材料產業實現產值3678億元，同比增長14.9%。

