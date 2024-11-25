2024旅交會圓滿舉行　彰顯中國高水平對外開放

11月22日，一位參觀者（中）在中國旅遊集團展台與工作人員合影。（圖源：新華社） 中評社北京11月25日電／據新華社報導，2024中國國際旅遊交易會24日在滬落下帷幕。本屆旅交會上，中外客商展商交流互動，展現彼此最具吸引力的文化旅遊資源。人們聽宣講、看項目、談合作……感受中國高水平對外開放為世界旅遊經濟注入的強勁動力。



今年旅交會由文化和旅遊部主辦，以“你好！中國”為主題。為期3天的展會吸引了來自80多個國家和地區的1000餘位國際參展商及近600位海外旅行商參展參會，同時開展600多場線下專業洽談。



人們在馬來西亞展台欣賞曼妙的特色舞蹈，在韓國展台跟著“黑白大廚”學做美食，在泰國展台親手製作絨線飾品，在上海展台沉浸式感受街區、發現“上海禮物”系列文創產品，在甘肅、山東展台欣賞歌舞曲藝表演，在黑龍江、河北展台感受冰雪世界，在國際山地旅遊聯盟展台體驗全新旅居裝備……場內活動精彩紛呈，場外各國、各地居民正在“雙向奔赴”。



“今年前三季度上海接待國內外遊客2.87億人次，同比增長約21%。特別是，隨著中國不斷優化免簽政策、提升入境效率、完善移動支付，前三季度上海接待入境遊客461萬人次，同比增長100%，全年入境遊客有望突破600萬人次。”上海市文化和旅遊局有關負責人介紹，上海將培育更多文商旅體展聯動融合的新場景、新業態、新模式，吸引更多中外遊客紛至沓來。



新疆在展會期間舉辦推介活動和文旅市集，圍繞滑雪、自駕、賞雪、康養等推出15條精品線路迎接海內外遊客到訪。新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳副廳長餘潔介紹，新疆和上海等地正不斷深化合作，各地豐富而各具特色的文旅資源互補，能產生更大的社會經濟效益。



今年以來，我國國內游、出境游、入境游三大市場活力十足。



馬來西亞旅遊、藝術和文化部長張慶信說，中國持續成為馬來西亞重要的旅客來源國之一。截至9月，今年入境馬來西亞的中國遊客已有253萬人次，高於2019年同期水平。他說：“馬中兩國實行相互免簽入境措施，以及雙方近年來在旅遊領域密切合作，極大地促進了兩國人民之間的往來與互動。”

