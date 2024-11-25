懲治“微腐敗”須用鐵拳頭

中評社北京11月25日電／據中國紀檢監察報報導，人民群眾最痛恨腐敗現象，對身邊的“蠅貪蟻腐”感受更為強烈。今年1至9月，全國紀檢監察機關立案鄉科級幹部8.9萬人，立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任7.7萬人，均較去年同期實現顯著增長。看到身邊搞腐敗的黨員幹部被一個個查處，群眾普遍感到，黨中央動真格，反腐敗有力度，鬧心事少了，獲得感多了，期盼把反腐敗長期堅持下去。



數據、民心是鏡子，既彰顯出懲治“蠅貪蟻腐”取得明顯進展，也反映出腐敗存量未清、“拍蠅”仍需加力。盤點近期各地查處通報的群眾身邊腐敗問題，有的村委會主任侵占五保戶五保金；有的派出所所長縱容黑社會性質組織；有的縣農業農村局局長向群眾攤派費用……“微腐敗”涉及教育、就業、醫療、農業農村等各領域，仍然呈現量多面廣典型特徵。習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，懲治“蠅貪蟻腐”，讓群眾有更多獲得感。黨的二十屆三中全會對保障改善民生、增進人民福祉作出重要部署。必須堅定決心，保持政治定力，縱深推動反腐敗鬥爭向基層延伸、向群眾身邊延伸，用鐵拳頭懲治“微腐敗”。



強力推進辦案，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去。辦案是最直觀的標尺，也是最有力的震懾。要推動資源、力量下沉，改變基層監督辦案薄弱局面，集中優勢力量突破一批典型案件。以更大力度清理存量、拓展案源，對信訪舉報再梳理、“回頭看”，對群眾深惡痛絕的“蠅貪蟻腐”發現一起、查處一起；對疑難複雜案、“骨頭案”，集中攻、提級辦、縱深查，持續釋放嚴的信號、鞏固嚴的氛圍。用好督導利器，逐級壓實責任，推動落實領導包案制度，真包案、包難案，一包到底見結果。集中查處、及時通報典型案件，讓腐敗分子心生敬畏、收斂知止，讓群眾可感可及、得到實惠。



走好群眾路線，充分依靠群眾開展反腐敗工作。“微腐敗”損害的是老百姓切身利益，群眾感受最直接。衹有堅持從群眾中來、到群眾中去，把紀檢監察監督、巡視巡察監督等與群眾監督貫通起來，才能最大程度凝聚懲治“微腐敗”的合力，不斷提高發現問題、查辦案件效能。要發揚“四下基層”傳統，走出機關、下沉一線，善於傾聽群眾意見、打消群眾顧慮，讓群眾講真話、道實情。有效發揮群眾監督作用，拓寬問題反映渠道，用好“碼上監督”等信息化手段，走好網上群眾路線，善於從群眾反映中發現問題線索。身邊亂飛的“蒼蠅”少沒少，基層群眾最有發言權，要適時公布進展成效，主動接受群眾評判，始終以群眾滿意為最高標準，以永遠在路上的決心和韌勁持續懲治群眾身邊腐敗問題。



堅持問題導向，什麼問題突出就懲治什麼問題。從群眾反映最強烈的突出問題、重點領域入手，突出重點、靶向發力，用好專項治理、點題整治等工作方法，找准不同地區、不同領域、不同行業“微腐敗”的具體表現，瞄准教育、就業、醫療等重點民生領域的痛點難點開展清理整治，讓監督的“放大鏡”更加聚焦，讓整治的抓手更加精確。堅持分類施策、精準施治，對個性問題把脈問診、直擊病灶，對共性問題、行業性問題，加強類案分析，做實以案促改、以案促治，結合案件整改、專項整治等促推深化相關領域改革，不斷完善制度和政策措施，形成維護群眾利益常態長效機制。對加重基層負擔的形式主義、官僚主義等不正之風，重拳出擊、風腐同查同治，讓人民群眾感受到紀檢監察就在身邊、正風肅紀反腐就在身邊。



打江山、守江山，守的是人民的心。懲治“微腐敗”，是老百姓期盼的實事，也是關係黨的執政根基的大事。紀檢監察機關要從“民心”這個最大的政治的高度精準研判形勢，運用科學辦法，抱定除惡務盡的決心，拿出務實有效的措施，堅決懲治群眾身邊“微腐敗”，以看得見的變化、感受得到的成效取信於民，不斷厚植黨執政的政治基礎和群眾基礎。