長沙市紀檢機關推進“洞庭清波”常態化監督

中評社北京11月25日電／據中國紀檢監察報報導，11月5日上午11點，湖南省長沙市雨花區洞井街道辦事處黨工委書記喻鵬飛準時來到牛頭橋，他和街道紀工委幹部、河長辦巡查員一起，沿著轄區內圭塘河牛頭社區段進行每月例行巡河。“現在到了秋冬枯水期，容易出現河道淤積、水質變差的情況，這是我們近期巡河的重點。”



圭塘河全長28.3公里，南北貫穿雨花區全境，是長沙市最長的城市內河。日前，財政部、自然資源部、生態環境部聯合發布的18個山水林田湖草沙一體化保護和修復工程第二批典型案例中，長沙圭塘河生態修復項目成功入選。從臭水溝蝶變成美麗河湖，是長沙市紀檢監察機關聚焦生態環境保護和修復，推進“洞庭清波”常態化監督的一個縮影。



喻鵬飛告訴記者，每個月的“巡河小分隊”中都有街道紀工委幹部的身影。對於紀檢監察力量助力生態修復，他深有體會：“比如，今年前段時間我們接到中央環保督察、市委提級巡察反饋，指出牛頭社區段水體發黑，影響了周邊群眾生產生活。由於整治工作專業性強、涉及多部門，單靠街道很難解決問題，街道紀工委就向區紀委監委第一紀檢監察室提出了支援申請。”



雨花區紀委監委第一紀檢監察室迅速反應，組織派駐紀檢監察組到區農業農村局瞭解工作情況，並列席現場會，督促區農業農村局、住建局、市政中心、國資中心和洞井街道、牛頭社區等部門單位共同解決河道淤積問題。目前，這段長180米、寬16米的河段共清除河底淤泥2400立方米，並鋪設了用於提升河道自淨能力的鵝卵石。



沿著圭塘河畔步道漫步，時不時能看到在河邊垂釣的市民。“之前河水發臭，大家都說圭塘河是‘龍須溝’，我們小區沿河的那一排人家夏天根本不敢開窗。而現在，大家都喜歡去沿河公園休閑散步。”雨花亭街道新星社區居民嚴福泉說。



據瞭解，圭塘河的生態修復和開發採取分段建設模式。目前正在建設的植物園段是圭塘河城區流域治理的最後一段。11月以來，雨花區國有資產經營集團有限公司紀委書記肖明持續跟進該項目第二標段的招標工作。



“我們聚焦工程項目建設的全流程，對項目招投標、工程管理、資金管理等方面全程監督，壓實公司各部門主體責任，嚴防插手干預工程、拆分規避招標等違紀違法問題。”肖明以一標段舉例，從立項到招標再到開標建設和資金支付，集團紀委制定了專項監督清單，強化全流程監管，對關鍵環節、節點實施跟進監督，保證各項程序依法依規，督促項目建設如期高質量完成。

